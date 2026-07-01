Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou PIROU Pirou
lundi 27 juillet 2026 · PIROU · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou
PIROU 3, Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-07-27 11:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Atelier de dessin destiné aux 6 ans et plus. L’atelier permet de découvrir le métier de héraut d’armes, personne essentielle capable de reconnaître n’importe qui grâce à ses armoiries. Le héraut est par conséquent le spécialiste des armoiries et de la langue du blason. L’atelier mène à la découverte des armoiries, et à la création de ses propres armoiries, adulte et enfant. .
PIROU 3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 34 71 accueil@chateau-pirou.fr
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English : Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou
L’événement Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche
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