Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou PIROU Pirou

Informations pratiques

Pirou

Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou

PIROU 3, Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27 11:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Atelier de dessin destiné aux 6 ans et plus. L’atelier permet de découvrir le métier de héraut d’armes, personne essentielle capable de reconnaître n’importe qui grâce à ses armoiries. Le héraut est par conséquent le spécialiste des armoiries et de la langue du blason. L’atelier mène à la découverte des armoiries, et à la création de ses propres armoiries, adulte et enfant. .

PIROU 3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 34 71 accueil@chateau-pirou.fr

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English : Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou

L’événement Atelier Deviens un héraut Château Fort de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche