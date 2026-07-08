Atelier fabrication d’un bijou bandana place du général de gaulle Pirou

samedi 18 juillet 2026 · place du général de gaulle · Pirou

Informations pratiques

Pirou

Atelier fabrication d’un bijou bandana

place du général de gaulle office de tourisme Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:15:00

fin : 2026-07-18 12:15:00

Date(s) :

2026-07-18

Fabrication d’un bijou Bandana

Dans l’office de tourisme de Pirou plage

tarif 20E pour un bracelet / 25E pour un collier

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire au 07 86 43 04 66

Places limitées .

place du général de gaulle office de tourisme Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 86 43 04 66 lpv.lapetiteviolette@gmail.com

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English : Atelier fabrication d’un bijou bandana

L’événement Atelier fabrication d’un bijou bandana Pirou a été mis à jour le 2026-07-03 par Côte Ouest Centre Manche