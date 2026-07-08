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Atelier fabrication d’un bijou bandana place du général de gaulle Pirou

samedi 18 juillet 2026 · place du général de gaulle · Pirou

Atelier fabrication d’un bijou bandana place du général de gaulle Pirou

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
11:15:00
Lieu
place du général de gaulle
Adresse
office de tourisme
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Tarif

Pirou

Atelier fabrication d’un bijou bandana

place du général de gaulle office de tourisme Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:15:00
fin : 2026-07-18 12:15:00

Date(s) :
2026-07-18

Fabrication d’un bijou Bandana
Dans l’office de tourisme de Pirou plage
tarif 20E pour un bracelet / 25E pour un collier
A partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 07 86 43 04 66
Places limitées   .

place du général de gaulle office de tourisme Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 86 43 04 66  lpv.lapetiteviolette@gmail.com

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English : Atelier fabrication d’un bijou bandana

L’événement Atelier fabrication d’un bijou bandana Pirou a été mis à jour le 2026-07-03 par Côte Ouest Centre Manche

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