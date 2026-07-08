Atelier fabrication d’un bijou bandana place du général de gaulle Pirou
samedi 18 juillet 2026 · place du général de gaulle · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Atelier fabrication d’un bijou bandana
place du général de gaulle office de tourisme Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:15:00
fin : 2026-07-18 12:15:00
Date(s) :
2026-07-18
Fabrication d’un bijou Bandana
Dans l’office de tourisme de Pirou plage
tarif 20E pour un bracelet / 25E pour un collier
A partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 07 86 43 04 66
Places limitées .
place du général de gaulle office de tourisme Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 86 43 04 66 lpv.lapetiteviolette@gmail.com
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English : Atelier fabrication d’un bijou bandana
L’événement Atelier fabrication d’un bijou bandana Pirou a été mis à jour le 2026-07-03 par Côte Ouest Centre Manche
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