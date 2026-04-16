Atelier d’aquarelle intuitive Esplanade du Camping Pirou

Pirou

Atelier d’aquarelle intuitive

Esplanade du Camping 43 Rue des Bergeronnettes Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Accessible à tous niveaux, le but de cet atelier est de lâcher prise, d’oser essayer, le tout avec du matériel de qualité et dans un cadre qui appel qu’à lâcher prise et se mettre en vacances ! En haut des dunes, les pieds dans le sable et face à la mer, le tout avec une boisson locale ou fait main. .

Esplanade du Camping 43 Rue des Bergeronnettes Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 71 62 65 01 lenesleymarie@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’aquarelle intuitive

L’événement Atelier d’aquarelle intuitive Pirou a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche