A l’assaut du château Château fort de Pirou Pirou
A l’assaut du château Château fort de Pirou Pirou samedi 4 juillet 2026.
Pirou
A l’assaut du château
Château fort de Pirou 3 Le château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Devenez un viking et partez à l’attaque du château de Pirou ! Une animation ludique et immersive à partager en famille.
Tous les mardis et vendredis matins à 10h30
Uniquement sur réservation au 06 84 98 41 25 .
Château fort de Pirou 3 Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25
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English : A l’assaut du château
L’événement A l’assaut du château Pirou a été mis à jour le 2026-04-29 par Côte Ouest Centre Manche
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