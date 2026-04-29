A l’assaut du château Château fort de Pirou Pirou

Pirou

A l’assaut du château

Château fort de Pirou 3 Le château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-08-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Devenez un viking et partez à l’attaque du château de Pirou ! Une animation ludique et immersive à partager en famille.

Tous les mardis et vendredis matins à 10h30

Uniquement sur réservation au 06 84 98 41 25 .

Château fort de Pirou 3 Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25

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English : A l’assaut du château

L’événement A l’assaut du château Pirou a été mis à jour le 2026-04-29 par Côte Ouest Centre Manche