Les jeux d’Emilie au West West Bar Pirou
Les jeux d’Emilie au West West Bar Pirou vendredi 3 juillet 2026.
Pirou
Les jeux d’Emilie au West
West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-03
Emilie revient au West avec ses jeux et animations pour transformer le West en véritable club de plage. Karaoke, Quizz, Blind Test (Quizz musical) et autres surprises. Venez jouer avec nous pour une soirée tout en divertissement et franches rigolades.
03/07/2026 Karaoke.
16/07/2026 Quizz.
24/07/2026 Karaoke.
02/08/2026 Quizz.
07/08/2026 Karaoke.
16/08/2026 Quizz.
21/08/2026 Karaoke. .
West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr
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English : Les jeux d’Emilie au West
L’événement Les jeux d’Emilie au West Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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