Les jeux d’Emilie au West West Bar Pirou

Pirou

Les jeux d’Emilie au West

West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-03

Emilie revient au West avec ses jeux et animations pour transformer le West en véritable club de plage. Karaoke, Quizz, Blind Test (Quizz musical) et autres surprises. Venez jouer avec nous pour une soirée tout en divertissement et franches rigolades.

03/07/2026 Karaoke.

16/07/2026 Quizz.

24/07/2026 Karaoke.

02/08/2026 Quizz.

07/08/2026 Karaoke.

16/08/2026 Quizz.

21/08/2026 Karaoke. .

West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr

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English : Les jeux d’Emilie au West

L’événement Les jeux d’Emilie au West Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche