Baptême sur la Vedette SNSM Pirou Poste de Surveillance Pirou
Baptême sur la Vedette SNSM Pirou Poste de Surveillance Pirou dimanche 28 juin 2026.
Pirou
Baptême sur la Vedette SNSM Pirou
Poste de Surveillance Boulevardd Beau Rivage Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Baptême en mer sur la vedette de sauvetage, présentation du matériels et des équipements et vente de produits dérivés .
Poste de Surveillance Boulevardd Beau Rivage Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 32 23 69 47 doud50@yahoo.fr
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English : Baptême sur la Vedette SNSM Pirou
L’événement Baptême sur la Vedette SNSM Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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