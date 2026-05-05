Baptême sur la Vedette SNSM Pirou Poste de Surveillance Pirou

Pirou

Baptême sur la Vedette SNSM Pirou

Poste de Surveillance Boulevardd Beau Rivage Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Baptême en mer sur la vedette de sauvetage, présentation du matériels et des équipements et vente de produits dérivés .

Poste de Surveillance Boulevardd Beau Rivage Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 32 23 69 47 doud50@yahoo.fr

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English : Baptême sur la Vedette SNSM Pirou

L’événement Baptême sur la Vedette SNSM Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche