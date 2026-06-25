Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou
Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou vendredi 10 juillet 2026.
Pirou
Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing
Salle polyvalente Claude Massu Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Eul’Swing est un septet normand ensoleillé composé de 6 musiciens détonants et d’une chanteuse survoltée.
De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, un répertoire pour faire danser et découvrir le jazz de manière festive à la manière des bals populaires des années 40. .
Salle polyvalente Claude Massu Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing
L’événement Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou a été mis à jour le 2026-06-25 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Pirou (Manche)
- Les instruments de musique médiévaux Château fort de Pirou Pirou 2 juillet 2026
- Les jeux d’Emilie au West West Bar Pirou 3 juillet 2026
- Défends ton château Château fort de Pirou Pirou 4 juillet 2026
- A l’assaut du château Château fort de Pirou Pirou 4 juillet 2026
- Pirou au Moyen Age Château fort de Pirou Pirou 4 juillet 2026