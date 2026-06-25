Pirou

Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing

Salle polyvalente Claude Massu Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Eul’Swing est un septet normand ensoleillé composé de 6 musiciens détonants et d’une chanteuse survoltée.

De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, un répertoire pour faire danser et découvrir le jazz de manière festive à la manière des bals populaires des années 40. .

Salle polyvalente Claude Massu Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

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English : Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing

L’événement Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou a été mis à jour le 2026-06-25 par Côte Ouest Centre Manche