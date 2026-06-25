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Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou

Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou

Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Salle polyvalente Claude Massu
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Pirou

Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing

Salle polyvalente Claude Massu Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Eul’Swing est un septet normand ensoleillé composé de 6 musiciens détonants et d’une chanteuse survoltée.
De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, un répertoire pour faire danser et découvrir le jazz de manière festive à la manière des bals populaires des années 40.   .

Salle polyvalente Claude Massu Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62  aetmcanu@orange.fr

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English : Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing

L’événement Soirée jazz avec le groupe Eul’Swing Pirou a été mis à jour le 2026-06-25 par Côte Ouest Centre Manche

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