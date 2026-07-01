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AGENDA · Madaillan

Atelier d’herboristerie et botanique Madaillan

mardi 21 juillet 2026 · Madaillan

Atelier d’herboristerie et botanique Madaillan

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Domaine de la Michelle
Ville
47360 Madaillan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Madaillan

Atelier d’herboristerie et botanique

Domaine de la Michelle Madaillan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Organisation de ce temps passé ensemble:

-balade botanique pour observer les plantes présentes en été
-préparation d’un gel huileux pour les jambes lourdes   .

Domaine de la Michelle Madaillan 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 33 23  la.petite.apothicaire47@gmail.com

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English : Atelier d’herboristerie et botanique

L’événement Atelier d’herboristerie et botanique Madaillan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas