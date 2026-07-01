Atelier d’herboristerie et botanique Madaillan
mardi 21 juillet 2026 · Madaillan
Informations pratiques
Madaillan
Atelier d’herboristerie et botanique
Domaine de la Michelle Madaillan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Organisation de ce temps passé ensemble:
-balade botanique pour observer les plantes présentes en été
-préparation d’un gel huileux pour les jambes lourdes .
Domaine de la Michelle Madaillan 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 33 23 la.petite.apothicaire47@gmail.com
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English : Atelier d’herboristerie et botanique
L’événement Atelier d’herboristerie et botanique Madaillan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas