Atelier d’illustration ados et adultes Pornic
Atelier d’illustration ados et adultes Pornic mardi 21 juillet 2026.
Pornic
Atelier d’illustration ados et adultes
4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-28 21:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Venez dessiner avec Céci Rjass, illustratrice locale, qui vous propose des ateliers pour ados et adultes.
Au programme :
Pendant 1h30, je vous accueille à l’atelier pour partager un moment autour de la pratique de l’illustration, en toute simplicité.
À chaque séance, une thématique différente initiation à l’aquarelle, bande dessinée, dessin d’observation, création de cartes recettes, affiches de saison… Des propositions variées pour expérimenter, tester, bidouiller, et surtout prendre plaisir à créer.
Ici, pas de niveau requis. Si vous vous dites je ne sais pas dessiner , vous êtes pile au bon endroit. Je suis là pour vous guider pas à pas, vous donner des pistes, débloquer la main et vous aider à vous lancer, à votre rythme. .
4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr
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English :
Come and draw with local illustrator Céci Rjass, who offers workshops for teenagers and adults.
L’événement Atelier d’illustration ados et adultes Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
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