Pornic

Atelier d’illustration ados et adultes

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Venez dessiner avec Céci Rjass, illustratrice locale, qui vous propose des ateliers pour ados et adultes.

Au programme :

Pendant 1h30, je vous accueille à l’atelier pour partager un moment autour de la pratique de l’illustration, en toute simplicité.

À chaque séance, une thématique différente initiation à l’aquarelle, bande dessinée, dessin d’observation, création de cartes recettes, affiches de saison… Des propositions variées pour expérimenter, tester, bidouiller, et surtout prendre plaisir à créer.

Ici, pas de niveau requis. Si vous vous dites je ne sais pas dessiner , vous êtes pile au bon endroit. Je suis là pour vous guider pas à pas, vous donner des pistes, débloquer la main et vous aider à vous lancer, à votre rythme. .

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and draw with local illustrator Céci Rjass, who offers workshops for teenagers and adults.

L’événement Atelier d’illustration ados et adultes Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic