Atelier d’illustration

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-23 2026-05-09 2026-05-14 2026-06-06

Venez dessiner avec Céci Rjass, illustratrice locale, qui vous propose des ateliers.

Au programme :

Pendant 2h, je t’accueille à l’atelier pour partager un moment autour de la pratique de l’illustration, en toute simplicité.

À chaque séance, une thématique différente initiation à l’aquarelle, bande dessinée, dessin d’observation, création de cartes recettes, affiches de saison… Des propositions variées pour expérimenter, tester, bidouiller, et surtout prendre plaisir à créer.

Ici, pas de niveau requis. Si tu te dis je ne sais pas dessiner , tu es pile au bon endroit. Je suis là pour te guider pas à pas, te donner des pistes, débloquer la main et t’aider à te lancer, à ton rythme. .

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

English :

Come and draw with Céci Rjass, a local illustrator, who offers workshops.

L’événement Atelier d’illustration Pornic a été mis à jour le 2026-02-12 par I_OT Pornic