Atelier d’illustration Pornic
Atelier d’illustration Pornic samedi 14 mars 2026.
Atelier d’illustration
4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-05-14 12:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-23 2026-05-09 2026-05-14 2026-06-06
Venez dessiner avec Céci Rjass, illustratrice locale, qui vous propose des ateliers.
Au programme :
Pendant 2h, je t’accueille à l’atelier pour partager un moment autour de la pratique de l’illustration, en toute simplicité.
À chaque séance, une thématique différente initiation à l’aquarelle, bande dessinée, dessin d’observation, création de cartes recettes, affiches de saison… Des propositions variées pour expérimenter, tester, bidouiller, et surtout prendre plaisir à créer.
Ici, pas de niveau requis. Si tu te dis je ne sais pas dessiner , tu es pile au bon endroit. Je suis là pour te guider pas à pas, te donner des pistes, débloquer la main et t’aider à te lancer, à ton rythme. .
4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and draw with Céci Rjass, a local illustrator, who offers workshops.
L’événement Atelier d’illustration Pornic a été mis à jour le 2026-02-12 par I_OT Pornic