Atelier d’illustration avec CSIL Attigny Médiathèque André Dhotel Attigny
Atelier d’illustration avec CSIL Attigny Médiathèque André Dhotel Attigny mercredi 23 septembre 2026.
Attigny
Atelier d’illustration avec CSIL Attigny
Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Le 23 septembre à 14h à la médiathèque André Dhotel d’Attigny L’illustratrice Csil vous invite à découvrir son univers graphique le temps d’un atelier parents-enfants.Petits et grands auront l’occasion d’explorer différentes techniques d’illustration, de jouer avec les formes, les couleurs et les textures, et de laisser libre cours à leur inventivité. Durée 1h30 Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliotheque.attigny@orange.fr
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English :
September 23 at 2pm at the André Dhotel multimedia library in Attigny Illustrator Csil invites you to discover her graphic universe in a parent-child workshop. Children and adults alike will have the opportunity to explore different illustration techniques, play with shapes, colors and textures, and give free rein to their inventiveness…? Duration: 1h30 Discover the rest of the Seasonal Pages program
L’événement Atelier d’illustration avec CSIL Attigny Attigny a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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