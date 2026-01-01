Atelier d’illustration le château de Pornic, côté cour et jardins Pornic

Atelier d’illustration le château de Pornic, côté cour et jardins

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez dessiner avec Céci Rjass, illustratrice locale, qui vous propose des ateliers.

Pas besoin d’être un virtuose du dessin, Cécile, jeune illustratrice pornicaise, vous guidera pour dessiner ce que vous voyez.

Depuis l’extérieur, on connaît sa silhouette. Mais une fois passée la porte de la propriété, c’est un tout autre château qui se dévoile.

Pour cette expérience rare, M. Robert de Vogüé propriétaire du château de Pornic ouvre les portes de sa demeure pour un moment de création privilégié. Pour cet atelier, l’illustratrice Ceci Rjass vous propose de repartir avec votre illustration du château, entièrement réalisée sur place et encadrée, prête à être accrochée ou offerte.

Au programme :

Croquis en extérieur, dans la cour et les jardins du château.

Puis retour à l’atelier pour transformer les dessins en illustration finale, avant de réaliser l’encadrement sous plexiglas (17x17cm).

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

