Atelier d’illustrations scientifiques (à partir de 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Atelier d’illustrations scientifiques (à partir de 6 ans) 23 – 25 avril Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : accessible sans réservation dans la limite des places disponibles sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

L’illustration scientifique est une discipline artistique ancienne qui s’est particulièrement développée à partir des 17e et 18e siècles, au moment où l’observation du monde naturel devient un enjeu majeur de connaissance et de transmission. À la croisée de l’art et de la science, elle vise à représenter le plus fidèlement possible un sujet— qu’il soit végétal, animal, anatomique ou historique— afin d’en révéler les caractéristiques essentielles et de rendre le savoir accessible au plus grand nombre.

Réalisée ici à l’encre de Chine, cette technique exige précision, patience et sens de l’observation. Chaque trait participe à la compréhension du sujet représenté. Le public est invité à découvrir ce savoir-faire ancien, aujourd’hui devenu plus rare, à travers des ateliers participatifs. Ces temps d’initiation permettront à chacun d’expérimenter les bases de cette discipline exigeante et passionnante, et d’approcher le regard attentif propre à l’illustration scientifique.

Avec Émilie Biens

À partir de 6 ans

Durée : de 14h30 à 17h30 en continu

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Avec Émilie Biens

Emilie Biens