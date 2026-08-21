Atelier d’information sur la VAE par le PRC, Pôle Caunègre – Escale Eco à Soustons, Soustons

mercredi 23 septembre 2026 · Pôle Caunègre - Escale Eco à Soustons · Soustons

Informations pratiques

Atelier d’information sur la VAE par le PRC Mercredi 23 septembre, 09h00 Pôle Caunègre – Escale Eco à Soustons Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T10:00:00+02:00

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

Pôle Caunègre – Escale Eco à Soustons 14 avenue du Maréchal Leclerc,40140,Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine