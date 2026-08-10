Découverte et Tournoi du jeu ipso Bar à jeux les tuiles Soustons
vendredi 21 août 2026 · Bar à jeux les tuiles · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Découverte et Tournoi du jeu ipso
Bar à jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 21:30:00
Date(s) :
2026-08-21
C’est la relève du Skyjo et on vous le fait découvrir !
Il s’appelle IPSO!
Venez découvrir la relève du Skyjo IPSO!
On vous explique les règles, on s’entraîne et on termine par un petit tournoi )
Le vainqueur remporte le jeu! .
Bar à jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Découverte et Tournoi du jeu ipso
It’s Skyjo’s successor, and we’re here to introduce it to you!
It’s called IPSO!
L’événement Découverte et Tournoi du jeu ipso Soustons a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS
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