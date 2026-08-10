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Découverte et Tournoi du jeu ipso Bar à jeux les tuiles Soustons

vendredi 21 août 2026 · Bar à jeux les tuiles · Soustons

Découverte et Tournoi du jeu ipso Bar à jeux les tuiles Soustons

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Bar à jeux les tuiles
Adresse
8 Rue Daste
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif

Soustons

Découverte et Tournoi du jeu ipso

Bar à jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :
2026-08-21

C’est la relève du Skyjo et on vous le fait découvrir !
Il s’appelle IPSO!
Venez découvrir la relève du Skyjo IPSO!
On vous explique les règles, on s’entraîne et on termine par un petit tournoi )
Le vainqueur remporte le jeu!   .

Bar à jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37  lestuiles@outlook.com

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English : Découverte et Tournoi du jeu ipso

It’s Skyjo’s successor, and we’re here to introduce it to you!
It’s called IPSO!

L’événement Découverte et Tournoi du jeu ipso Soustons a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS

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