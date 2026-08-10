Découverte et Tournoi du jeu ipso Bar à jeux les tuiles Soustons

Informations pratiques

Soustons

Découverte et Tournoi du jeu ipso

Bar à jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

C’est la relève du Skyjo et on vous le fait découvrir !

Il s’appelle IPSO!

Venez découvrir la relève du Skyjo IPSO!

On vous explique les règles, on s’entraîne et on termine par un petit tournoi )

Le vainqueur remporte le jeu! .

Bar à jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte et Tournoi du jeu ipso

It’s Skyjo’s successor, and we’re here to introduce it to you!

It’s called IPSO!

L’événement Découverte et Tournoi du jeu ipso Soustons a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS