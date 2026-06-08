Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons

Soustons

Rencontres échecs

Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10 21:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Chessbar à Soustons!

La plus grande communauté ouverte pour jouer aux échecs en vrai )

Rencontrez, jouez et apprenez avec d’autres joueurs d’échecs lors de rencontres conviviales.

Pour tous les âges et tous les niveaux. .

Bar à Jeux de Société Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

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English : Rencontres échecs

Chessbar in Soustons!

The largest open community for real chess )

L’événement Rencontres échecs Soustons a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS