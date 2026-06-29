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Stage mini-tennis Soustons

Stage mini-tennis Soustons

Stage mini-tennis Soustons lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Rue du Collège
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
125 125 Tarif de base plein tarif

Soustons

Stage mini-tennis

Rue du Collège Soustons Landes

Tarif : 125 – 125 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Pour les 5/6 ans
9h30-11h 1h de tennis + 30 minutes de motricité
Sur inscription
Pour les 5/6 ans
9h30-11h 1h de tennis + 30 minutes de motricité
Sur inscription   .

Rue du Collège Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine   secretariat.asstennis@gmail.com

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English : Stage mini-tennis

For 5- and 6-year-olds
9:30 a.m.–11:00 a.m.: 1 hour of tennis + 30 minutes of physical education
Registration required

L’événement Stage mini-tennis Soustons a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI LAS

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