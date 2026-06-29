Soustons

Stage mini-tennis

Rue du Collège Soustons Landes

Tarif : 125 – 125 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Pour les 5/6 ans

9h30-11h 1h de tennis + 30 minutes de motricité

Sur inscription

Pour les 5/6 ans

9h30-11h 1h de tennis + 30 minutes de motricité

Sur inscription .

Rue du Collège Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine secretariat.asstennis@gmail.com

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English : Stage mini-tennis

For 5- and 6-year-olds

9:30 a.m.–11:00 a.m.: 1 hour of tennis + 30 minutes of physical education

Registration required

L’événement Stage mini-tennis Soustons a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI LAS