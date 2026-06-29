Stage mini-tennis Soustons
Stage mini-tennis Soustons lundi 27 juillet 2026.
Soustons
Stage mini-tennis
Rue du Collège Soustons Landes
Tarif : 125 – 125 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-31 11:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Pour les 5/6 ans
9h30-11h 1h de tennis + 30 minutes de motricité
Sur inscription
Pour les 5/6 ans
9h30-11h 1h de tennis + 30 minutes de motricité
Sur inscription .
Rue du Collège Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine secretariat.asstennis@gmail.com
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English : Stage mini-tennis
For 5- and 6-year-olds
9:30 a.m.–11:00 a.m.: 1 hour of tennis + 30 minutes of physical education
Registration required
L’événement Stage mini-tennis Soustons a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI LAS
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