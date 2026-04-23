Opéra des Landes Mélodies Françaises et Brasileiras Parc de la Pandelle Soustons

Soustons

Opéra des Landes Mélodies Françaises et Brasileiras

Parc de la Pandelle 6 Avenue de la Pandelle Soustons Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Entre intimité du lied, lyrisme de l’opéra et sensualité des mélodies populaires, ce parcours musical explore différentes manières de dire l’amour, le rêve et la nostalgie, pour un voyage vibrant entre deux mondes !

Prolongement d’un projet porté en Guyane par Lisa Chaïb-Auriol avec l’Opéra de Paris dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025, ce programme propose une mise en regard sensible entre mélodie française et répertoire brésilien.

Au-delà de l’exotisme de la rencontre, il invite à un jeu de miroirs entre les raffinements

de la mélodie française de Gabriel Fauré à Francis Poulenc, en passant par Léo Delibes et les couleurs du Brésil incarnées par Heitor Villa-Lobos et Antônio Carlos Gomes. Entre intimité du lied, lyrisme de l’opéra et sensualité des mélodies populaires, ce parcours musical explore différentes manières de dire l’amour, le rêve et la nostalgie, pour un voyage vibrant entre deux mondes ! .

Parc de la Pandelle 6 Avenue de la Pandelle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Opéra des Landes Mélodies Françaises et Brasileiras

Between the intimacy of Lieder, the lyricism of opera and the sensuality of popular melodies, this musical journey explores different ways of expressing love, dreams and nostalgia, for a vibrant voyage between two worlds!

L’événement Opéra des Landes Mélodies Françaises et Brasileiras Soustons a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS