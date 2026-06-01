Soustons à l’affiche Salle A Noste Soustons

Soustons

Soustons à l’affiche

Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Présentation de l’affiche des fêtes 2026 suite au concours organisé par la ville de Soustons auquel 41 artistes ont participé et du programme officiel.

20h30 Les Cadetouns feront une démonstration de danse sur échasses, devant la salle.

A partir de 21h15, duo dj boule .

Présentation de l’affiche des fêtes 2026 suite au concours organisé par la ville de Soustons auquel 41 artistes ont participé et du programme officiel.

20h30 Les Cadetouns feront une démonstration de danse sur échasses, devant la salle.

En 2ème partie de soirée, à partir de 21h15, le duo dj boule fera monter l’ambiance jusque tard dans la soirée. .

Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soustons à l’affiche

Presentation of the 2026 festival poster, selected through a contest organized by the city of Soustons in which 41 artists participated, and the official program.

8:30 p.m. Les Cadetouns will perform a traditional dance on stilts in front of the hall.

Starting at 9:15 p.m., the duo DJ Boule.

L’événement Soustons à l’affiche Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS