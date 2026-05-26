Grand concours régional Chiquito Boulodrome Soustons
Grand concours régional Chiquito Boulodrome Soustons samedi 20 juin 2026.
Soustons
Grand concours régional Chiquito
Boulodrome 17 Rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
.
Boulodrome 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Grand concours régional Chiquito
L’événement Grand concours régional Chiquito Soustons a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS
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