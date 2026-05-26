Grand concours régional Chiquito Boulodrome Soustons

Soustons

Grand concours régional Chiquito

Boulodrome 17 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Boulodrome 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Grand concours régional Chiquito

L’événement Grand concours régional Chiquito Soustons a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS