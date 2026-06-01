Soustons à l’affiche Parc de la pandelle Soustons

Soustons

Soustons à l’affiche

Parc de la pandelle Avenue du Général de Gaule Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La soirée débute par un spectacle familial Cir’Onirico , un dialogue à travers le cirque, la magie et le théâtre. Un spectacle attachant, destiné aux grands comme aux petits, avec des acrobaties aériennes, de la pantomime, de la magie, des jongleries et bien plus encore.

La soirée débute par un spectacle familial Cir’Onirico , un dialogue à travers le cirque, la magie et le théâtre. Un spectacle attachant, destiné aux grands comme aux petits, avec des acrobaties aériennes, de la pantomime, de la magie, des jongleries et bien plus encore.

Après le spectacle, des groupes se succéderont dans des registres variés dans lesquels chacun et chacune pourra trouver son bonheur

19h15 Shanteona, groupe de chants basques et gascons.

20h45 Los Incognitos en acoustique

22h30 Les Oasis Band (Brass Band)

Lors de cette soirée, le comité des Fêtes de Soustons tiendra une buvette et assurera la restauration (grillades-frites) .

Parc de la pandelle Avenue du Général de Gaule Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soustons à l’affiche

The evening kicks off with a family-friendly show, Cir’Onirico, a dialogue through circus, magic, and theater. A charming show for all ages, featuring aerial acrobatics, pantomime, magic, juggling, and much more.

L’événement Soustons à l’affiche Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS