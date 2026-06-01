Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs Soustons samedi 20 juin 2026.

Soustons

Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs

Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin

Lo Niac Les Castillon Concert Duo Chill-pop gratuit en terrasse à 20h

Dimanche 21 juin

Le Pékoé Wax Attacks Concert musique baroque sous la halle du Pékoé à partir de 18h30

O’Bar Basque Queen of Diamonds Concert Pop-Rock en extérieur gratuit à 21h30

Samedi 20 juin

Lo Niac Les Castillon Concert Duo Chill-pop gratuit en terrasse à 20h

Dimanche 21 juin

O’Bar Basque Queen of Diamonds Concert Pop-Rock en extérieur gratuit à 21h30 .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs

Saturday, June 20

Lo Niac Les Castillon Free chill-pop duo concert on the terrace at 8 p.m.

Sunday, June 21

Le P%E9ko%E9 Wax Attacks Baroque music concert under the Le P%E9ko%E9 hall starting at 6:30 p.m.

O’Bar Basque Queen of Diamonds Free outdoor pop-rock concert at 9:30 p.m.

L’événement Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs Soustons a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI LAS