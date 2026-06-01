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Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs Soustons

Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs Soustons

Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs Soustons samedi 20 juin 2026.

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Soustons

Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs

Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Samedi 20 juin
Lo Niac Les Castillon Concert Duo Chill-pop gratuit en terrasse à 20h
Dimanche 21 juin
Le Pékoé Wax Attacks Concert musique baroque sous la halle du Pékoé à partir de 18h30
O’Bar Basque Queen of Diamonds Concert Pop-Rock en extérieur gratuit à 21h30
Samedi 20 juin
Lo Niac Les Castillon Concert Duo Chill-pop gratuit en terrasse à 20h
Dimanche 21 juin
O’Bar Basque Queen of Diamonds Concert Pop-Rock en extérieur gratuit à 21h30   .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs

Saturday, June 20
Lo Niac Les Castillon Free chill-pop duo concert on the terrace at 8 p.m.
Sunday, June 21
Le P%E9ko%E9 Wax Attacks Baroque music concert under the Le P%E9ko%E9 hall starting at 6:30 p.m.
O’Bar Basque Queen of Diamonds Free outdoor pop-rock concert at 9:30 p.m.

L’événement Fête de la musique chez les cafetiers restaurateurs Soustons a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI LAS

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