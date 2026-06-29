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Stage tennis et multi-activités Soustons

Stage tennis et multi-activités Soustons

Stage tennis et multi-activités Soustons lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Rue du Collège
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Soustons

Stage tennis et multi-activités

Rue du Collège Soustons Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Formule multisports à partir de 7 ans
9h Accueil et réveil musculaire + 2h de tennis et 1h de physique/motricité spécifique tennis
12h30-14h Pause déjeuner
14h-17h activité sportive
Formule demi-journée pour les enfants le matin et les adultes en fin d’après-midi
Sur inscription
Formule multisports
A partir de 7 ans
Galaxie Tennis/Ados
9h Accueil et réveil musculaire + 2h de tennis et 1h de physique/motricité spécifique tennis
12h30-14h Pause déjeuner
14h-17h activité sportive (surf, voile, padel,….)
Possibilité de formule demi-journée pour les enfants le matin (2h de tennis + 1h de physique) et les adultes en fin d’après-midi (2h de tennis)
Sur inscription   .

Rue du Collège Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine   secretariat.asstennis@gmail.com

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English : Stage tennis et multi-activités

Multisport Package (ages 7 and up)
9:00 a.m.: Check-in and warm-up + 2 hours of tennis and 1 hour of tennis-specific physical training and motor skills
12:30 PM–2:00 PM: Lunch break
2:00 PM–5:00 PM: Sports activities
Half-day program for children in the morning and adults in the late afternoon
Registration required

L’événement Stage tennis et multi-activités Soustons a été mis à jour le 2026-06-19 par OTI LAS

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