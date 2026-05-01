Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Ayen
Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Ayen samedi 30 mai 2026.
Ayen
Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine
17 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
✍️ Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Samedi 30 mai 2026 à 10h à la Médiathèque Michel Peyramaure
À partir de 11 ans et adultes Participation 5 € Sur inscription
Horaires d’ouverture
• Mardi, jeudi, vendredi 14h 18h
• Mercredi 10h 12h 14h 18h
• Samedi 10h 12h .
17 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 mediatheque.ayen@ayen.fr
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English : Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine
L’événement Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Ayen a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
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