Ayen

Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine

17 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

✍️ Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Samedi 30 mai 2026 à 10h à la Médiathèque Michel Peyramaure

À partir de 11 ans et adultes Participation 5 € Sur inscription

Horaires d’ouverture

• Mardi, jeudi, vendredi 14h 18h

• Mercredi 10h 12h 14h 18h

• Samedi 10h 12h .

17 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 mediatheque.ayen@ayen.fr

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English : Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine

L’événement Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Ayen a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme