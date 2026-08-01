Informations pratiques

Ayen

Initiation au modelage en poterie

41 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Initiation au modelage en poterie

Envie de mettre les mains dans la terre et de découvrir le plaisir du modelage ?

Le mercredi 20 août, de 14 h 30 à 16 h, Catherine Mossière propose un atelier d’initiation au modelage à la médiathèque pour les enfants à partir de 8 ans.

Au cours de cet atelier de 1 h 30, chaque participant réalisera une création en argile qu’il pourra récupérer, après cuisson, courant septembre à la médiathèque. Matériel fourni Tarif 12 € par enfant

Ouvert à tous, sans inscription préalable à la médiathèque.

Réservation auprès de la médiathèque d’Ayen 05 55 74 85 45 ou mediatheque.ayen@ayen.fr

17 place Louis Mareuse 19310 AYEN

⚠️ Les places sont limitées, pensez à réserver dès maintenant ! .

41 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 mediatheque.ayen@ayen.fr

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English : Initiation au modelage en poterie

L’événement Initiation au modelage en poterie Ayen a été mis à jour le 2026-08-08 par Conseil Départemental de la Corrèze