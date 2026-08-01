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Initiation au modelage en poterie Ayen

jeudi 20 août 2026 · Ayen

Initiation au modelage en poterie Ayen

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
41 Place Louis Mareuse
Ville
19310 Ayen
Département
Corrèze
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Ayen

Initiation au modelage en poterie

41 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Initiation au modelage en poterie
Envie de mettre les mains dans la terre et de découvrir le plaisir du modelage ?
Le mercredi 20 août, de 14 h 30 à 16 h, Catherine Mossière propose un atelier d’initiation au modelage à la médiathèque pour les enfants à partir de 8 ans.
Au cours de cet atelier de 1 h 30, chaque participant réalisera une création en argile qu’il pourra récupérer, après cuisson, courant septembre à la médiathèque. Matériel fourni Tarif 12 € par enfant
Ouvert à tous, sans inscription préalable à la médiathèque.
Réservation auprès de la médiathèque d’Ayen 05 55 74 85 45 ou mediatheque.ayen@ayen.fr
17 place Louis Mareuse 19310 AYEN
⚠️ Les places sont limitées, pensez à réserver dès maintenant !   .

41 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45  mediatheque.ayen@ayen.fr

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English : Initiation au modelage en poterie

L’événement Initiation au modelage en poterie Ayen a été mis à jour le 2026-08-08 par Conseil Départemental de la Corrèze

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