Initiation au modelage en poterie Ayen
jeudi 20 août 2026 · Ayen
Informations pratiques
Ayen
Initiation au modelage en poterie
41 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Initiation au modelage en poterie
Envie de mettre les mains dans la terre et de découvrir le plaisir du modelage ?
Le mercredi 20 août, de 14 h 30 à 16 h, Catherine Mossière propose un atelier d’initiation au modelage à la médiathèque pour les enfants à partir de 8 ans.
Au cours de cet atelier de 1 h 30, chaque participant réalisera une création en argile qu’il pourra récupérer, après cuisson, courant septembre à la médiathèque. Matériel fourni Tarif 12 € par enfant
Ouvert à tous, sans inscription préalable à la médiathèque.
Réservation auprès de la médiathèque d’Ayen 05 55 74 85 45 ou mediatheque.ayen@ayen.fr
17 place Louis Mareuse 19310 AYEN
⚠️ Les places sont limitées, pensez à réserver dès maintenant ! .
41 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 mediatheque.ayen@ayen.fr
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English : Initiation au modelage en poterie
L’événement Initiation au modelage en poterie Ayen a été mis à jour le 2026-08-08 par Conseil Départemental de la Corrèze