Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche, Maison du Garric Blanc, Pontcirq

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Maison du Garric Blanc Lot

Gratuit. Le nombre de personnes actives sur le mur est limité à 15. Il y a un atelier le matin et un l’après-midi. Prévoir de bonnes chaussures, une tenue adaptée, des gants (manipulation des pierres), un chapeau…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association La Maison du Garric Blanc organise un atelier d’initiation à la construction en pierre sèche.

Cet atelier collaboratif vous invite à participer à la restauration d’un muret très dégradé, bordant la maison inscrite au titre des Monuments historiques depuis septembre 2025.

Un murailler conduira l’atelier et vous fera découvrir l’organisation interne du mur, le tri et le choix des pierres, ainsi que les bons gestes et les bonnes postures pour travailler en sécurité. Vous aborderez les étapes fondamentales de la construction d’un muret en pierre sèche.

En participant, vous contribuerez à la protection et au partage de ce patrimoine, dans l’esprit du thème : « Raviver, résister, réimaginer ».

Si les ateliers sont complets, vous pourrez écouter le murailler, qui sait aussi très bien raconter sa passion.

D’autres propositions seront également organisées ce jour-là au Garric Blanc, à Pontcirq.

Maison du Garric Blanc 158 route de la Crouzette 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie 07 86 67 47 65 Pas de transport à proximité. Parking aménagé à côté de la maison – permet l’accès à des personnes en situation de handicap

L’association La maison du Garric Blanc organise **un atelier d’initiation à la construction en pierre sèche**. C’est un atelier collaboratif pour participer à remonter un muret très dégradé bordant …

©suzannemothes