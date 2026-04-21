Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Salle Tilliz Concarneau

Concarneau

Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine

Salle Tilliz 16 rue des martins pêcheurs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:15:00

fin : 2026-04-21 16:45:00

Date(s) :

2026-04-21

Nous organisons pour les vacances un atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine aux saveurs locales (verrine pomme caramel).

Il aura lieu au sein de la salle Tilliz à Concarneau de 15h15 à 16h45 le 21 avril prochain.

L’inscription est obligatoire, afin que l’on prévoit le nécessaire pour tout le monde. .

Salle Tilliz 16 rue des martins pêcheurs Concarneau 29900 Finistère Bretagne

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English : Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine

L’événement Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Concarneau a été mis à jour le 2026-04-11 par OTC CCA