Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Salle Tilliz Concarneau
Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Salle Tilliz Concarneau mardi 21 avril 2026.
Concarneau
Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine
Salle Tilliz 16 rue des martins pêcheurs Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:15:00
fin : 2026-04-21 16:45:00
Date(s) :
2026-04-21
Nous organisons pour les vacances un atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine aux saveurs locales (verrine pomme caramel).
Il aura lieu au sein de la salle Tilliz à Concarneau de 15h15 à 16h45 le 21 avril prochain.
L’inscription est obligatoire, afin que l’on prévoit le nécessaire pour tout le monde. .
Salle Tilliz 16 rue des martins pêcheurs Concarneau 29900 Finistère Bretagne
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English : Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine
L’événement Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Concarneau a été mis à jour le 2026-04-11 par OTC CCA
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