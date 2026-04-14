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Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mercredi 22 avril 2026.

Lieu : KAL - Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Projet participatif PACMob Mercredi 22 avril, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
On continue à avancer sur les différents travaux de la Karavan et du Konteneur konk ar lab participatif

KAL

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