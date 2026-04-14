Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Projet participatif PACMob Mercredi 22 avril, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne

On continue à avancer sur les différents travaux de la Karavan et du Konteneur konk ar lab participatif

KAL