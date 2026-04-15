Atelier d’initiation à la mécanique vélo, Place de la Mairie Scaër, Scaër

Atelier d’initiation à la mécanique vélo Mercredi 6 mai, 14h00 Place de la Mairie Scaër Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00

Le Silo à Vélo vous présentera les bases de l’entretien de votre vélo. Vous pourrez également apprendre à réparer votre vélo.

Place de la Mairie Scaër 2 place de la libération Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne

Venez apprendre les bases de l’entretien et de la réparation de vélo.