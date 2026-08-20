Atelier d’initiation à la sculpture de la pierre avec Guillaume Bessoule, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la sculpture de la pierre avec Guillaume Bessoule Dimanche 20 septembre, 11h00 Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit, sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Initiez-vous à la sculpture sur pierre aux côtés du sculpteur Guillaume Bessoule. Inspiré des motifs sculptés de Serrabona, cet atelier vous permettra de découvrir les gestes et les techniques de cet art ancestral tout en réalisant votre propre création.

Le matériel est fourni. Une pause déjeuner est prévue de 13h à 14h (déjeuner non fourni).

Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 63 53 04 »}, {« type »: « email », « value »: « prieuredeserrabona@cd66.fr »}]

Atelier d’initiation à la sculpture de la pierre par le sculpteur Guillaume Bessoule, à partir des motifs sculptés de Serrabona (matériel fourni + pause déjeuner de 13h à 14h, déjeuner non fourni)

© Département des Pyrénées-orientales