Atelier d’initiation à l’aquarelle, Musée Barbey d’Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier d’initiation à l’aquarelle Samedi 6 juin, 10h30 Musée Barbey d’Aurevilly Manche

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Le Musée Barbey d’Aurevilly propose deux ateliers créatifs ouverts à tous : un atelier aquarelle, pour découvrir ou perfectionner les techniques de peinture tout en laissant libre cours à votre imagination, et un atelier vannerie, pour apprendre l’art du tressage et réaliser de superbes pots en rotin. Deux belles occasions de partager un moment convivial et artistique au cœur du jardin du musée.

Musée Barbey d’Aurevilly 66 rue Bottin Desylles, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie 02 33 41 64 03 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057227238364

Le Musée Barbey d’Aurevilly propose deux ateliers créatifs ouverts à tous : un atelier aquarelle, pour découvrir ou perfectionner les techniques de peinture tout en laissant libre cours à votre et un…

©MuséeBarbey