Visite guidée Les dimanches du patrimoine

Cour du Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’histoire de Saint-Sauveur, que l’on appela un temps Saint-Sauveur-sur-Douve, a toujours été intimement liée aux cours d’eau qui traversent la ville. Le passage de l’Ouve a sans doute été un facteur décisif dans l’implantation du château, jadis l’une des plus puissantes forteresses médiévales du Cotentin.

Facilement navigable pour les petites embarcations pirogues, nacelles ou gabares ce modeste fleuve constituait un axe de communication très fréquenté. Son cours généreux alimentait moulins et pêcheries, irriguait les pâtures des marais et offrait à la fois énergie et ressources alimentaires à la population.

Au fil de la visite, le guide évoquera également les éléments liés à l’eau plus modestes du village étangs, puits et lavoirs. Il racontera comment l’eau avait un rôle central dans la vie quotidienne de nos ancêtres, jusqu’à l’arrivée de l’eau courante qui transforma profondément leurs habitudes.

Rendez-vous Cour du Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. .

Cour du Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@wanadoo.fr

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English : Visite guidée Les dimanches du patrimoine

L’événement Visite guidée Les dimanches du patrimoine Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cotentin