Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Hernin
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Hernin
Informations pratiques
Saint-Hernin
Atelier d’initiation à l’aquarelle
11 Rue du Centre Bourg Saint-Hernin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-29
Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.
Inscription sur les coordonnées ci-contre. .
11 Rue du Centre Bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55
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English :
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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