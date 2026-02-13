Atelier d’initiation à l’Illustration de science-fiction, médiathèque Louise Michel, Annecy

Atelier d’initiation à l’Illustration de science-fiction Samedi 7 mars, 10h00 médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

atelier limité à 12 personnes, dès 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

La science-fiction et le dessin sont deux arts qui s’associent incroyablement bien. Débutants ou confirmés, venez-vous essayer à l’Illustration, dans un genre qui nous fascine tous.

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0485467620 »}]

