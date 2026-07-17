Atelier d’initiation à l’utilisation du site internet des Archives, Archives municipales, Toulon

Informations pratiques

Atelier d’initiation à l’utilisation du site internet des Archives 19 et 20 septembre Archives municipales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez la navigation sur le site des Archives municipales de Toulon et découvrez les sources de l’histoire de notre commune et de ses habitants !

Accompagné du personnel du service des Archives, découvrez les possibilités offertes par le site internet : consultation de la base de données des Archives, découverte des documents produits ou reçus par la Ville depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours, ainsi que les ouvrages de la bibliothèque de recherche, riche de centaines de titres.

Archives municipales 3 Impasse Calvi, 83100 Toulon, France Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483166565 http://www.toulon.fr/archives-municipales [{« type »: « link », « value »: « https://archives.toulon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0483166565 »}] Les Archives municipales de Toulon conservent les documents émis ou reçus par la municipalité de Toulon depuis le XIIIe siècle ainsi que des fonds privés dans un but administratif, scientifique et culturel. Bus n°1 Arrêt « Elisa – Pivotte » ou en voiture par la voie rapide dir. Est, sortie n°3. Pas de parking visiteurs et d’accès handicapés.

Découvrez la navigation sur le site des Archives municipales de Toulon et découvrez les sources de l’histoire de notre commune et de ses habitants !

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