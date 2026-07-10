Atelier d’initiation au batik Impasse de la Pompe Quintin

Informations pratiques

Quintin

Atelier d’initiation au batik

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Expérimentez la technique du batik sur washi et créez votre œuvre en papier avec Mélanie Dusarse, artiste-auteure designer textile et papier.

Mélanie vous accueille dans la tour des archives du château de Quintin pour découvrir son savoir-faire.

Le batik sur papier washi est réalisé à l’aide d’un djanting, outil traditionnel indonésien servant à appliquer de la cire , que vous apprendrez à maîtriser dans la journée.

Le principe du batik consiste à utiliser de la cire pour reproduire un motif avec différentes couleurs. Vous pourrez créer votre motif pour repartir avec votre œuvre en papier prête à décorer votre intérieur !

Vous transcrirez d’abord sur un papier japon le graphisme que vous aurez apporté (thème libre)

Le travail est effectué avec de la cire chaude maintenue à température dans des récipients thermostatés. Vous peignez ensuite à l’encre et au pinceau, en répétant l’opération autant de fois qu’il y a de couleurs, augmentant ainsi la finesse des détails.

Finalement, on obtient des œuvres où se mêlent différents tons ou contrastes juxtaposés ou superposés, formant toutes sortes d’effets.

Cette méthode du Batik avec un djanting, est apparue au 17ème siècle en Indonésie et se pratique sur du tissu.

Ici le support utilisé est du papier Washi, un papier fabriqué au Japon, à la main, à partir d’écorces de mûrier, selon une recette ancestrale et précieusement conservée. Chaque feuille est unique et offre un support fin et soyeux, ce qui rend le résultat remarquable .

Vous repartirez avec votre œuvre papier de 40 x 55 cm environ et un nouveau savoir-faire découvert ! .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

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English :

L’événement Atelier d’initiation au batik Quintin a été mis à jour le 2026-07-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme