Exposition d’Argiles et de Pierres Impasse de la Pompe Quintin

Informations pratiques

Quintin

Exposition d’Argiles et de Pierres

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Découvrez l’exposition D’Argiles et de Pierres , organisée en partenariat avec Argile Bretagne. Douze céramistes professionnels bretons investissent les appartements historiques, la Tour des Archives et les jardins du château pour un dialogue original entre patrimoine et création contemporaine. L’exposition est comprise dans le billet d’entrée du château, avec des visites guidées proposées chaque après-midi à 14h30, 15h30 et 16h30. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

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English :

L’événement Exposition d’Argiles et de Pierres Quintin a été mis à jour le 2026-07-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme