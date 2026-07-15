Atelier Pratique Théâtral Impasse de la Pompe Quintin

Informations pratiques

Quintin

Atelier Pratique Théâtral

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-13 11:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14

Le Château de Quintin accueille la compagnie Dekairos pour une semaine de résidence artistique au cœur du domaine.

Pendant plusieurs jours, comédiens et metteurs en scène investiront les jardins et les espaces du château pour faire vivre le théâtre au plus près du public. Cette résidence est l’occasion de découvrir le travail d’une troupe professionnelle, d’assister à des représentations de Marivaux en plein air et de participer à des ateliers de pratique théâtrale ouverts à tous (enfants à partir de 8 ans). À travers des exercices ludiques, des jeux d’improvisation et des mises en situation, chacun pourra découvrir les bases du jeu d’acteur, développer sa confiance et partager un moment convivial avec les artistes en résidence.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire. Ouvert à tous. Sur inscription. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

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English :

L’événement Atelier Pratique Théâtral Quintin a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme