Atelier d’initiation au Kokedama Brumath
samedi 12 septembre 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Atelier d’initiation au Kokedama
10 Rue de Pfaffenhoffen Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez apprendre à créer votre Kokedama, art végétal japonais !
Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !
L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Venez apprendre à créer votre Kokedama, art végétal japonais !
Cet art consiste à créer une boule autour d’une plante d’intérieur pour remplacer le pot et réaliser une œuvre zen originale. Il y aura un choix de plantes tropicales variées. Les mains dans la terre, vous vous reconnecterez à la nature et fabriquerez votre boule de mousse autour d’une plante verte de votre choix. Détente garantie ! Tous les conseils vous seront prodigués pour faire grandir votre plante d’intérieur chez vous. .
10 Rue de Pfaffenhoffen Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 09 52 21 faitesunefleur67@gmail.com
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English :
Come and learn how to create your own Kokedama, Japanese plant art!
L’événement Atelier d’initiation au Kokedama Brumath a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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