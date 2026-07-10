Vide grenier de l’EPSAN Brumath
dimanche 20 septembre 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Vide grenier de l’EPSAN
141 Avenue de Strasbourg Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’EPSAN et l’Hôpital de La Grafenbourg en étroite collaboration avec l’Amicale du personnel et l’association Ariane, organisent la première édition du vide grenier, ouvert au public !
L’EPSAN et l’Hôpital de La Grafenbourg en étroite collaboration avec l’Amicale du personnel et l’association Ariane, organisent la première édition du vide grenier, ouvert au public !
Venez nombreux dénicher des bonnes affaires et profiter d’un moment convivial le 20 septembre de 8h à 16h, sur le site de l’EPSAN de Brumath ! Ne manquez pas notre premier vide grenier !
Un village des associations sera également présent ! Vous pourrez rencontrer et vous informer sur les différentes associations partenaires de l’EPSAN.
Dimanche 20 septembre
De 8h à 16h
Restauration et buvette sur place
EPSAN Brumath, 141 Avenue de Strasbourg, 67173 BRUMATH
La réservation d’emplacement est destinée uniquement au personnel de l’EPSAN et l’Hôpital de La Grafenbourg. L’événement est ouvert au grand public. 0 .
141 Avenue de Strasbourg Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 61 00 contact@ch-epsan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EPSAN and La Grafenbourg Hospital, in close collaboration with the Staff Association and the Ariane Association, are organizing the first edition of the garage sale, which is open to the public!
L’événement Vide grenier de l’EPSAN Brumath a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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