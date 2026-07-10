Informations pratiques

Brumath

Vide grenier de l’EPSAN

141 Avenue de Strasbourg Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’EPSAN et l’Hôpital de La Grafenbourg en étroite collaboration avec l’Amicale du personnel et l’association Ariane, organisent la première édition du vide grenier, ouvert au public !

L’EPSAN et l’Hôpital de La Grafenbourg en étroite collaboration avec l’Amicale du personnel et l’association Ariane, organisent la première édition du vide grenier, ouvert au public !

Venez nombreux dénicher des bonnes affaires et profiter d’un moment convivial le 20 septembre de 8h à 16h, sur le site de l’EPSAN de Brumath ! Ne manquez pas notre premier vide grenier !

Un village des associations sera également présent ! Vous pourrez rencontrer et vous informer sur les différentes associations partenaires de l’EPSAN.

Dimanche 20 septembre

De 8h à 16h

Restauration et buvette sur place

EPSAN Brumath, 141 Avenue de Strasbourg, 67173 BRUMATH

La réservation d’emplacement est destinée uniquement au personnel de l’EPSAN et l’Hôpital de La Grafenbourg. L’événement est ouvert au grand public. 0 .

141 Avenue de Strasbourg Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 61 00 contact@ch-epsan.fr

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English :

EPSAN and La Grafenbourg Hospital, in close collaboration with the Staff Association and the Ariane Association, are organizing the first edition of the garage sale, which is open to the public!

L’événement Vide grenier de l’EPSAN Brumath a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau