Brumath

Marché de Noël

7 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Le marché de Noël de Brumath vous invite à découvrir des chalets typiques et les différents stands d’artisanat local, spécialités culinaires et ses nombreuses animations.

Le marché de Noël de Brumath vous invite à découvrir des chalets typiques et les différents stands d’artisanat local, spécialités culinaires et ses nombreuses animations. .

7 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04

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English :

The Brumath Christmas Market invites you to discover traditional chalets and various booths featuring local crafts, culinary specialties, and a wide range of entertainment.

L’événement Marché de Noël Brumath a été mis à jour le 2026-06-19 par Ville de Brumath