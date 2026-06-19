Marché de Noël Brumath
Marché de Noël Brumath samedi 5 décembre 2026.
Brumath
Marché de Noël
7 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Le marché de Noël de Brumath vous invite à découvrir des chalets typiques et les différents stands d’artisanat local, spécialités culinaires et ses nombreuses animations.
Le marché de Noël de Brumath vous invite à découvrir des chalets typiques et les différents stands d’artisanat local, spécialités culinaires et ses nombreuses animations. .
7 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04
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English :
The Brumath Christmas Market invites you to discover traditional chalets and various booths featuring local crafts, culinary specialties, and a wide range of entertainment.
L’événement Marché de Noël Brumath a été mis à jour le 2026-06-19 par Ville de Brumath
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