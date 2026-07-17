Informations pratiques

Brumath

Les Estivales Aurelle Key Redlight Dreams

rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les Estivales repartent pour une saison tout en musique avec concerts et food trucks. En 2026 rendez-vous les vendredis du 17 juillet au 7 août.

La programmation

Vendredi 17 juillet Joa accompagnée d’Anta (Pop, Rock, variétés) Switch (Reprises Pop-rock)

Vendredi 24 juillet Paul & Les Opportunistes (Chansons françaises) La Camelote ( Chansons françaises festives).

Vendredi 31 juillet Aurelle Key ( Soul/Blues) Redlights Dreams ( Indie Pop)

Vendredi 7 août Sawadee ( Rythm’n’Blues, Funk) LJ & The Rods ( Country Rock)

Début des festivités à 19h avec food trucks, début des concerts vers 20h. Cet événement est organisé par la Ville de Brumath, dans le cadre de sa programmation culturelle. Tout au long de l’année, des spectacles, concerts, rencontres, expositions… sont imaginés pour nourrir les envies du public et rendre la culture accessible à tous ! .

rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

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English :

L’événement Les Estivales Aurelle Key Redlight Dreams Brumath a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Brumath