Brumath

Atelier d’initiation au Kokedama

10 Rue de Pfaffenhoffen Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22 2026-09-12

Venez apprendre à créer votre Kokedama, art végétal japonais !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Venez apprendre à créer votre Kokedama, art végétal japonais !

Cet art consiste à créer une boule autour d’une plante d’intérieur pour remplacer le pot et réaliser une œuvre zen originale. Il y aura un choix de plantes tropicales variées. Les mains dans la terre, vous vous reconnecterez à la nature et fabriquerez votre boule de mousse autour d’une plante verte de votre choix. Détente garantie ! Tous les conseils vous seront prodigués pour faire grandir votre plante d’intérieur chez vous. .

10 Rue de Pfaffenhoffen Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 09 52 21 faitesunefleur67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and learn how to create your own Kokedama, Japanese plant art!

L’événement Atelier d’initiation au Kokedama Brumath a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau