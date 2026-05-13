La LEG II à Brocomagus, Musée archéologique de Brumath, Brumath

La LEG II à Brocomagus Samedi 23 mai, 19h00 Musée archéologique de Brumath Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La nuit des musées est propice aux promenades en famille et aux découvertes! Pourquoi ne pas venir nous rendre visite au Musée Archéologique de Brumath?Venez découvrir nos collections uniques d’objets au musée, Place du Château à Brumath. L’association LEG II Augusta III COH sera présente avec plusieurs légionnaires romains en tenue pour vous conter la vie des soldats et des civils au début du 1er siècle de notre ère !

Au programme :

Combats légionnaires pour les enfants et adultes

Pédagogie sur la vie du soldat romain

Exposition d’objets militaires et civils reconstitués.

Stand de démonstration sur le tissage et la teinture antique

Musée archéologique de Brumath cour du Château, 67170 Brumath, France Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33612462893 http://brumath.shabe.free.fr

Une découverte des collections avec l’association LEG II Augusta III COH, présente avec plusieurs légionnaires romains en tenue pour conter la vie des soldats et des civils au 1er siècle de notre ère.

© LEG II