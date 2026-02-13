Visite du Jardin de L’Escalier, Jardin de l’Escalier, Brumath

Visite du Jardin de L’Escalier 5 – 7 juin Jardin de l’Escalier Bas-Rhin

TP: 5 €, TR (enfants- 10 ans, étudiants): 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre.

Ouverture du jardin le 29 mai.

Jardin de l’Escalier 10 rue de Pfaffenhoffen, 67170 Brumath, Bas-Rhin, Grand Est Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est 0608695568 http://www.a-lescalier.com Mélange de styles entre espace arboré, jardin potager, verger, forêt de bambous. Une pergola marque l’entrée dans le jardin. L’allée gravillonnée qui se déroule entre un jardin méditerranéen et un jardin d’ombre conduit au potager inspiré des carrés de simples médiévaux. Un bassin crée une transition avec le verger de rosacées, qui débouche sur un jardin zen cerné de bambous. Le parcours s’achève dans l’agora avec son pavillon sur pilotis d’influence japonaise. parking dans la rue devant l’entrée du jardin

Visite libre.

©mmks