Quiz de JR Amour Brumath

Quiz de JR Amour

29 rue André Malraux Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Vous souhaitez vous plonger dans vos vieux souvenirs ? Cette soirée quiz sur le thème Amour est faite pour vous ! Le Maître du Quiz JR animera la soirée, les questions sont variées et accessibles entre amis ou en famille. Venez relever le défi !

Animée par le bien connu Maître du Quiz JR et organisée par la Ville de Brumath, cette soirée gratuite s’adresse à tous publics souhaitant profiter d’un moment d’amusement et de convivialité.

Pour participer, pas besoin d’être un As de la Culture Gé les questions sont variées, souvent décalées et surprenantes… tout le monde peut gagner ! Entre amis et en famille, soyez nombreux à relever le défi ! Le thème de la soirée est Amour .

29 rue André Malraux Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

English :

Would you like to delve into old memories? This Love themed quiz night is for you! Quiz Master JR will host the evening, and the questions are varied and accessible to friends and family. Come and take up the challenge!

