Pump Street Festival Brumath
Pump Street Festival Brumath samedi 30 mai 2026.
Brumath
Pump Street Festival
rue du Stade Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Festival urbain dynamique et accessible à tous, mêlant glisse, danse, art et musique dans une ambiance conviviale. Idéal pour découvrir, pratiquer et partager un moment festif entre passionnés de cultures urbaines et sports de glisse.
Événement festif dédié aux cultures urbaines et aux sports de glisse, le Pump Street Festival combine activités sportives, performances artistiques et ambiance musicale. Ouvert à tous, vous y retrouverez des initiations (skate, trottinette, danse, roller, monocycle), des démonstrations (BMX, monocycle trial), des shows et battles de danse, ainsi qu’une exposition participative de street-art. Un tournoi de basket 3×3 est également organisé sur inscription.
En soirée, l’événement se poursuit en nocturne en pratique libre avec une animation musicale assurée par DJ Greg. Des espaces de glisse étendus sont mis à disposition. Présence de buvette et de food-trucks sur place. .
rue du Stade Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 dva@brumath.fr
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English :
A dynamic urban festival open to all, combining board sports, dance, art and music in a convivial atmosphere. Ideal for discovering, practicing and sharing a festive moment with urban culture and board sports enthusiasts.
L’événement Pump Street Festival Brumath a été mis à jour le 2026-04-27 par Ville de Brumath
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