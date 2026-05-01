Concert Rock Brumath
Concert Rock Brumath samedi 23 mai 2026.
Brumath
Concert Rock
Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Concert avec le groupe ABYS en live au WakeKiki Bar !
Concert avec le groupe ABYS en live au WakeKiki Bar !
Le WakeKiki passe en mode concert !
Le samedi 23 mai, on accueille ABYS sur scène pour une soirée qui va faire vibrer la terrasse. Leur son ? Du blues rap rock qui envoie des riffs qui claquent, du flow qui percute, une énergie brute qu’on ne retrouve pas partout.
Ce soir-là, on ne s’ennuie pas. On se lève, on chante, on profite d’un live comme on en voit trop peu par ici.
5€ en prévente https://www.fun-parc-brumath.fr/?g-path=%2Fcart%2Factivities%2FguGMS0b9NvPpTQrmz2UJehI5HDYLnxlBj1kw
7€ en caisse le soir
Réserve ta place, viens avec ta bande et prépare toi à en prendre plein les oreilles ! .
Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr
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English :
ABYS live at WakeKiki Bar!
L’événement Concert Rock Brumath a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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