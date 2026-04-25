Brumath

Mix & Chill

Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai, on ne bosse pas, on profite ! On vous donne rendez-vous en terrasse pour une soirée comme on les aime détendue, bonne ambiance et bons plans.

Mix & Chill Soirée Fish & Chips avec DJ Suhro

1er mai · 19h 22h · WakeKiki Bar, Fun Parc Brumath

Le 1er mai, on ne bosse pas, on profite !

On vous donne rendez-vous en terrasse pour une soirée comme on les aime détendue, bonne ambiance et bons plans.

Au programme

DJ Suhro aux platines house chill, sons smooth, le genre de mix qui rend le coucher de soleil encore meilleur.

Fish & Chips maison croustillant, généreux, parfait pour grignoter entre amis.

La terrasse du WakeKiki pour admirer le sunset avec un verre à la main

Viens avec ta bande, on rigole, on refait le monde et on laisse DJ Suhro s’occuper de l’ambiance.

C’est gratuit, c’est chill, c’est le 1er mai comme il se doit. On vous attend ! 0 .

Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 communication@fun-parc-brumath.fr

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English :

On May 1st, don’t work, enjoy! We invite you to join us on the terrace for an evening just the way we like it: relaxed, with a good atmosphere and good deals.

L’événement Mix & Chill Brumath a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau