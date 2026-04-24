Latino Spring Party Brumath dimanche 3 mai 2026.
Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin
Début : Lundi 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-04 01:00:00
Vous êtes prêts à danser au rythme ensoleillé avec de la Bachata, la Salsa et la musique Latino ? Rejoignez nous pour une soirée sensationnelle sous les étoiles à la Latino Spring Party au WakeKiki Bar !
Latino Spring Party est de retour au Wakekiki Fun Parc Brumath !
DRESS CODE BLANC WHITE
La soirée la plus CALIENTE du printemps !!
Horaires
Cours de Salsa 17h00 18h00 (Tous niveaux)
Cours de Bachata 18h00 19h00 (Tous niveaux)
Grosse Soirée Bachata, Salsa et Kizomba 19h00 1h00 avec DJ PAPITO & DJ NENE
Ambiance festive
Dress code BLANC… Laissez libre cours à votre créativité pour une ambiance Côte d’Azur !
2 COURS + SOIRÉE 20€ (avec boisson)
1 COURS + SOIRÉE 15€ (avec boisson)
SOIRÉE SEULE 10€ (avec boisson)
Invite tes amis, ta famille et tous les amoureux de la danse latino à se joindre à cette fiesta inoubliable ! Mettez vos souliers de danse, préparez vos tenues blancs et préparez-vous pour la soirée la plus CALIENTE du printemps ! .
Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr
English :
Ready to dance to the sunny rhythms of Bachata, Salsa and Latino music? Join us for a sensational evening under the stars at the Latino Spring Party at WakeKiki Bar!
L’événement Latino Spring Party Brumath a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
